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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çıkaramaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 38 şüpheli gözaltına alınmıştı.

3 gün sonra gözaltına alınan 38 şüpheliden 32’si hakkında tutuklama, 6’sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verildi.

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş de tutuklananlar arasında yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma olmuştu.

MASAK incelemelerinde, 'Alihan Kuriş suç örgütü' yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlenmişti. Kara para aklandığı değerlendirilen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına ise kayyum kararı verilmişti.

Alihan Kuriş liderliğindeki şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçları yöneltiliyordu.