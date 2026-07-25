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Kaynak: DHA

Dere Mahallesi Kocacık Çarşısı'nda meydana geldi. Müşteri olarak kuyumcu dükkanına giden Gürkan Ç., altın kolye almak istediğini söyledi.

Kuyumcu çalışanının kolye çeşitlerini gösterdiği sırada, Gürkan Ç., başka bir yerde bulunan kolyeleri incelemek istedi. İş yeri çalışanı ürünleri almak için başka bölüme yönelince Gürkan Ç., el çabukluğuyla yaklaşık 80 bin TL değerindeki altın kolyeyi cebine koyarak dükkandan çıkıp uzaklaştı.

Kolyelerin eksik olduğunu fark eden iş yeri çalışanı, kamera kayıtlarını izleyince çalındığını görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Gürkan Ç., dün akşam saatlerinde Düzce'nin Ilgaz ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Amasya'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.