Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Antalya'nın Serik ilçesinde bir üretici, pazarda alıcı bulamayan domateslerini vatandaşlarla paylaşmayı tercih etti. Yaklaşık 4 ton domatesin ücretsiz dağıtıldığı etkinlikte meydanda uzun kuyruklar oluştu.

Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Turan Kıvrak, kendi tarlasında yetiştirdiği domatesleri toptancı halinde satamayınca ürünleri kamyonete yükleyerek Serik Çınaraltı Meydanı'na getirdi. Burada vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan domatesler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Dağıtımı duyan çok sayıda kişi meydanda toplandı. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri poşet ve çantalarla domates alırken, zaman zaman yoğunluk yaşandı.

"SATAMADIK, VATANDAŞLA PAYLAŞTIK"

Üretici Turan Kıvrak, tarım sektöründeki fiyat dalgalanmalarının üreticileri zor durumda bıraktığını belirterek ürünleri çöpe atmak yerine halka ulaştırmayı tercih ettiğini söyledi.

Kıvrak, üretimin her koşulda maliyetli olduğunu ifade ederek, "Fiyat 100 lira da olsa, 5 lira da olsa üretmek kolay değil. Bugün ürün bol. Vatandaşlarımız faydalansın istedik. 5 lira mı? O zaman buyurun bedava" dedi.

Ücretsiz dağıtımdan yararlanan vatandaşlar ise üreticiye teşekkür ederek bu davranışın örnek olduğunu dile getirdi.