Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar kurbanlık almak için pazarlara akın ediyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bir arada satışa sunulduğu alanlarda hem besiciler hem de alıcılar arasında pazarlık sesleri yükseliyor.

Pazar yerinde zaman zaman kalabalık yaşansa da genel satış rakamlarının geçen yıla göre daha düşük seviyede olduğu belirtiliyor. Besiciler, özellikle 9 günlük bayram tatilinin vatandaşların bir kısmını memleketlerine veya tatile yönlendirmesinin satışları olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Sabah erken saatlerde pazara gelen alıcıların çoğu ise son günleri bekleyerek karar vermeyi tercih ediyor.

Bazı besiciler satışlardan memnun olduklarını söylerken, birçoğu ise bu senenin kendileri için zor geçtiğini vurguluyor. Büyükbaş hayvan fiyatlarının 250 bin lira ile 400 bin lira arasında değiştiği pazarda, küçükbaş hayvanlar da 15 bin lira ile 35 bin lira bandında alıcı buluyor.

Bir besici, “Bu sene satışlar geçen seneye göre orta seviyede. Çok fazla satış olmuyor. Büyükbaş hayvanların fiyatları 250 bin lira ile 400 bin lira arasında değişiyor. Tatilin 9 gün olması satışları etkiledi. İnsanların alım gücü de etkiliyor. Önümüzde sayılı günler kaldı, inşallah satışlar artacak. İnsanlar genelde son günlerde geliyor” dedi.

Başka bir üretici ise zorluklarını şöyle anlattı: “Bayram tatili 9 gün olduğu için insanlar tatile ya da doğdukları yerlere gidiyor. Mal satılmıyor, zararına satış yapıyoruz. Bu sene kötü geçti. Ne yatabiliyoruz ne yemek yiyebiliyoruz. İnsanlar çektiğimiz zorluğu görüp ona göre hayvanımıza değer vermeli. Çok düşük fiyat veriyorlar. Çiftçinin halinden anlasınlar.”

Getirdikleri hayvanların büyük bölümünü sattığını belirten bir besici de şunları kaydetti: “24 hayvan getirmiştim. 20 tanesini sattım. 4 hayvanımız kaldı. Alım gücü düştü. Bundan insanlar etkileniyor.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili ilçe belediyeleri, kurban pazarlarında veteriner hekimler aracılığıyla düzenli sağlık kontrolleri yapıyor. Hayvanların kulak küpeleri, aşı kayıtları ve sağlık raporları titizlikle inceleniyor. Bu yıl kuraklık nedeniyle yem fiyatlarındaki artışın besicileri zorladığı, dolayısıyla kurbanlık fiyatlarına yansıdığı da gözleniyor.

Uzmanlar, hayvan seçiminde sadece fiyat değil, sağlık ve beslenme durumuna da dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Özellikle son günlerde pazarlara olan ilginin artmasıyla birlikte nakliye ve bakım koşullarının önem kazandığı belirtiliyor.

Besiciler, bayrama birkaç gün kala talebin ciddi oranda yükseleceğini umut ediyor. Birçok vatandaşın kurban ibadetini yerine getirmek için son dakikaya bıraktığı bilinen bir durum. Bu nedenle pazarlarda hem fiyatlarda hem de kalabalıkta son iki günde belirgin bir hareketlilik bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşlara pazarlarda hijyen kurallarına uymalarını, hayvanların refahını gözetmelerini ve resmi veteriner kontrolü olmayan yerlerden alışveriş yapmamalarını tavsiye ediyor. İstanbul genelindeki kurban pazarları, bayram sabahına kadar açık kalmaya devam edecek.