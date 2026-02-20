Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya ağı “X” hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar gerekçe gösterilerek ‘Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret’ ve ‘Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçlarından gözaltına alındı.

Gözaltı işlemi, Ankara'daki evine çok sayıda polis ile yapılan baskın sonucu uygulandı.

Uludağ’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda bu sabah savcılığa sevk edilerek Çağlayan Adliyesi'ne getirilmesi bekleniyor.

BASIN ÖRGÜTLERİNDEN ÇAĞRI

Alican Uludağ'a gözaltı işlemine karşı büyük tepki gösterildi. Siyasetçiler, gazeteciler ve basın örgütlerinin yanı sıra kamuoyunda da bu gözaltı uygulaması tepki ile karşılandı.

Basın örgütleri, Alican Uludağ'ın getireleceği İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi önünde saat 12.30'da toplanma çağrısı yaptı.