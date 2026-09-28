Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Gazeteci Alican Uludağ'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği Arslan Apartmanı'nın yıkımına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargılanmasının önü açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uludağ hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

PAYLAŞIMI NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uludağ, 3 Kasım 2025'te X hesabından Arslan Apartmanı'nın yıkımına ilişkin yaptığı paylaşımda, binanın yıkılmasında altından geçen metro inşaatının etkisi olduğunu ve Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğu bulunduğunu yazdı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine söz konusu paylaşıma erişim engeli getirildi ve Uludağ hakkında soruşturma başlatıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Uludağ'ın ifadesini aldıktan sonra yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara'ya gönderdi.

SAVCILIK SUÇLAMAYI NASIL GEREKÇELENDİRDİ?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Eylül 2026'da Uludağ hakkında TCK'nın 217/A-1 maddesi kapsamında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla iddianame düzenledi.

İddianamede Uludağ'ın yaklaşık 260 bin takipçisinin bulunduğu, paylaşımın takipçileri tarafından görülmesinin yanı sıra yeniden paylaşılması nedeniyle daha geniş bir kitleye ulaştığı belirtildi.

Savcılık, Uludağ'ın "hiçbir veriye dayanmayan yanıltıcı bilgiyi" kamu barışını ve toplumun huzur ve güven ortamını bozmaya elverişli şekilde alenen paylaştığını ileri sürdü.

ULUDAĞ SUÇLAMAYI REDDETTİ

Uludağ ise savunmasında 16 yıldır Ankara'da yargı muhabirliği yaptığını belirterek söz konusu paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul etti.

Paylaşımı, Gebze'deki bina çökmesi sonucunda 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayı kamuoyuna aktarmak amacıyla yaptığını söyleyen Uludağ, bilgileri olay sonrasında bölgede inceleme yapan resmi kaynaklardan aldığını belirtti.

Uludağ ayrıca Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda da binanın metro inşaatı nedeniyle yıkıldığına ilişkin değerlendirme bulunduğunu belirtti. Paylaşımında Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğuna dikkat çektiğini ifade eden Uludağ, haberinde yüksek kamu yararı bulunduğunu belirterek suçlamayı reddetti.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, Uludağ'ın TCK'nın 217/A-1 ve 43/1 maddeleri uyarınca 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İddianameyi kabul eden Ankara 59. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 5 Kasım 2026'da yapılmasına karar verdi.

Uludağ'ın Gebze'deki bina çökmesine ilişkin daha önce resmi bilirkişi raporuna ulaştığı ve rapordaki değerlendirmeleri DW Türkçe'de haberleştirdiği de belirtildi.