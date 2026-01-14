Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



Iğdır Valisi Ercan Turan bugün gazetecilerle beraber Alican sınır kapısına bir gezi düzenledi.

Türkiye ile Ermenistan arasında 1952 yılından bu yana kapalı olan Alican Sınır Kapısı’nda çalışmaların %90’ı tamamlandı. Vali Turan, müjdeli haberi vererek kapının bu ay sonunda hizmete girmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin ekonomisini ve sosyal yapısını kökten değiştirecek olan Alican Sınır Kapısı, açılış için gün sayıyor. Sınır hattında yürütülen yoğun mesaide sona gelinirken, bölge esnafı ve iş dünyası dev ticaret potansiyeli için hazırlıklara başladı.



VALİ TURAN: “ASKERİ ALAN TİCARET BAKANLIĞI’NA DEVREDİLİYOR”



Gümrük sahasındaki çalışmaları yerinde inceleyen Iğdır Valisi Ercan Turan, hazırlıkların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Vali Turan, “Planlamalarımıza göre bu ayın sonunda kapımızı hizmete açmayı hedefliyoruz. 5’inci Tugay Komutanlığı’na bağlı askeri karakolun taşınmasıyla birlikte, alan bu ay sonu itibarıyla Ticaret Bakanlığı’na devredilecek,” dedi.



“ESNAFIMIZ MİSAFİRPERVER OLMALI, FAHİŞ FİYATTAN KAÇINMALI”



Sınır kapısının açılmasını “tarihi bir fırsat” olarak değerlendiren iş adamıİshak Yaycılı, Iğdır esnafına ve yerel yönetime kritik uyarılarda bulundu. Yaycılı, şu ifadeleri kullandı: “Ermenistan başkentinin bize yakınlığı ciddi bir potansiyel. Nüfusun %10’unun gelmesi demek, 200 bin kişinin Iğdır’a ayak basması demektir. Esnafımız misafirperver olmalı, fahiş fiyattan kaçınmalı. Kalıcı ticareti hedeflemeliyiz. Şehrimizde ciddi bir otel ihtiyacı var, bu konuda yatırımlarımızı planlıyoruz.”

BÖLGE EKONOMİSİ KÜRESEL AĞA EKLENİYOR



Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan ise kapının sadece Ermenistan ile sınırlı kalmayacağını, yaklaşık 300 milyonluk bir ticaret havzasına erişim sağlanacağını vurguladı. Arslan, Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasıyla başlayan normalleşme sürecinin meyvelerini topladıklarını ifade etti.