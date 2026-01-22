Çinli teknoloji devi Alibaba Group Holding Ltd., yarı iletken sektöründeki iştiraki T-Head (Pingtouge) için stratejik bir halka arz (IPO) sürecini başlattı. Şirket, bu önemli adım öncesinde T-Head’i çalışanların da ortak olabileceği bir yapıya dönüştürerek çalışan bağlılığını ve operasyonel bağımsızlığı artırmayı hedefliyor.

T-Head, teknolojik yetkinliğini ticari başarılarla da perçinliyor. Şirket son olarak, Çin'in en büyük ikinci kablosuz operatörüyle yapay zeka (AI) hızlandırıcıları için bir tedarik sözleşmesi imzaladı.

T-Head'in geliştirdiği Pingtouge yapay zekâ hızlandırıcıları, Çin'in kuzeybatısında kurulan devasa bir veri merkezinde kullanılacak. Bu merkezde T-Head'in yanı sıra MetaX Integrated Circuits ve Biren Technology Co. gibi sektörün diğer iddialı oyuncularının ürünleri de yer alacak.

Alibaba'nın bu hamlesi, sadece bir finansal kaynak arayışı değil, aynı zamanda küresel çip krizine ve teknolojik kısıtlamalara karşı Çin'in "kendi kendine yetebilme" stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.