Kaynak: İHA

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından 2014 yılında hayata geçirilen ve bugüne kadar kent tarihi ile kültürüne dair çok sayıda bilimsel çalışma ve eseri yayımlayan Aliağa Kent Kitaplığı, Helvacı kiliminin tarihsel ve sanatsal yönlerini ele alan “Helvacı Kilimi: Helvacı Yöresi Düz Dokuma Yaygıları” adlı yeni kitabını okuyucularla buluşturdu. Belediyeye bağlı çocuk yayıncılığı alanında faaliyet gösteren Aliağa Çocuk Yayınevi ise “Ali ve Ece” serisinin iki yeni resimli çocuk kitabını yayımlayarak çocuk edebiyatına katkı sundu.

Yeni eserlerin tanıtımı kapsamında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Aliağa Kent Kitaplığı Genel Yayın Yönetmeni Ali Osman Karatekin ile yazar Demet Bozkurt’u makamında ağırladı.

Aliağa Kent Kitaplığı tarafından yayımlanan ve Dr. Öğr. Üyesi Ebru Subaşı’nın hazırladığı “Helvacı Kilimi: Helvacı Yöresi Düz Dokuma Yaygıları”, coğrafi işaretle tescillenmiş Helvacı kilimini tüm yönleriyle inceliyor. Eser; motiflerden iplik üretimine, dokuma tekniklerinden kullanım alanlarına kadar geniş bir çerçevede Türk dokuma kültürünün bu özgün örneğini ayrıntılı biçimde ele alıyor. 2021 yılından bu yana sürdürülen “Aliağa ve Çevresindeki Türk Eserleri ve El Sanatı Ürünlerinin Araştırılması Projesi” kapsamında Helvacı kiliminin coğrafi işaret tescili de tamamlanmıştı.

Toplam 312 sayfadan oluşan kitap, Batı Anadolu’daki Türk kültür mirasının önemli unsurlarından biri olan Helvacı kiliminin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunacak nitelikli bir kaynak olarak değerlendiriliyor.

“Helvacı kiliminin her bir motifinde zengin Türk medeniyetinin izleri var”

Kitabın yayımlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Serkan Acar, Helvacı kiliminin kültürel değerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Helvacı kiliminin her bir motifinde, her renginde ve her ilmikte zengin Türk medeniyetinin izleri, bu toprakların hikâyesi, insanımızın emeği ve Aliağa’nın kültürel gücü bulunmaktadır. Aliağa Belediyesi olarak bu mirası korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu eserin kentimizin kültürel hafızasına kalıcı bir katkı sağlayacağına inanıyorum.” Acar ayrıca, proje sürecinde emeği bulunan ve hayatını kaybeden Prof. Dr. Bekir Deniz’i rahmetle anarak, eserin hazırlanmasında emeği geçen Dr. Ebru Subaşı ve tüm ekibe teşekkür etti.

Aliağa Çocuk Yayınevi’nden yeni eserler

2023 yılında kurulan Aliağa Çocuk Yayınevi de “Ali ve Ece” serisine iki yeni kitap daha ekledi. Serinin dördüncü ve beşinci kitapları olan “Ali ve Ece Yavru Flamingo” ile “Ali ve Ece Piknik Günü”, küçük okuyucularla buluştu. Demet Bozkurt’un kaleme aldığı eserler; doğa, çevre ve hayvan sevgisinin yanı sıra yardımlaşma, kent kültürü, milli ve manevi değerler ile Aliağa’nın doğal ve kültürel zenginliklerini konu alıyor.

Yazar Demet Bozkurt, Aliağa Belediyesi’nin kent kültürüne yönelik yayıncılık faaliyetlerinin uzun süredir devam ettiğini belirterek, çocuklara özel bir yayınevinin kurulmasının ve nitelikli eserler üretilmesinin önemli bir adım olduğunu ifade etti ve desteklerinden dolayı Başkan Serkan Acar’a teşekkür etti.

“Çocuklarımız geleceğimizin en önemli parçası”

Çocuklara yönelik yayınların önemine değinen Başkan Serkan Acar ise, “Çocuklarla çok güçlü bir bağımız var. Okulları ziyaret ettiğimizde kitaplarımızdan söz ediyorlar. Çocuklarımız, şehrimizin ve ülkemizin geleceğidir; onlar için en iyisini yapmak zorundayız. Bu kitaplar sayesinde Aliağa’yı daha yakından tanıyor, yaşadıkları kentin değerlerini öğreniyorlar. Yeni yayımlanan bu iki kitap da bu açıdan önemli bir katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Aliağa Kent Kitaplığı ve Aliağa Çocuk Yayınevi yayınlarına Aliağa Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndaki Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü üzerinden ulaşabiliyor.