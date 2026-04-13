Aliağa Belediyesi’nin, amatör olta balıkçılığını tanıtmak, sürdürülebilir avcılık anlayışını yaygınlaştırmak ve yakala–bırak alışkanlığını kazandırmak amacıyla bu yıl 6’ncısını düzenlediği "Geleneksel At-Çek Balık Avı Festivali", mavi bayraklı plaj Albest Ağapark’ta gerçekleştirildi.

Aliağa Belediyesi’nin öncülüğünde Ada Av, Apnea, Aliağa Av Market, Shimano, Flex Spor ve Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği’nin (ALDER) destekleriyle organize edilen festivale Aliağa ve çevre illerden gelen 200 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar, kura ile çektikleri yerlerde veya serbest bölgelerde sabah saatlerine kadar mücadele etti. Tutulan balıkların gramajı üzerinden yapılan puanlama ile sıralamanın belirlendiği yarışmada yakaladığı balığı tekrar denizle buluşturan yarışmacılara ekstra puan verildi.



Festivalin açılış konuşmasını yapan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, festivale katılan balıkçılara ve destek verenlere teşekkür ederken; balık popülasyonunun artırılması amacıyla yapılan yapay resif çalışmasının tamamlandığını belirtti. Başkan Acar, "Aliağamızda hepinizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yarışmanın temel gayesi denizimiz ve doğamız ile ilgili farkındalık oluşturmak. Aliağamızda balık popülasyonunu artırmak üzere İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Ege Üniversitesi ile birlikte yaptığımız yapay resif çalışmasını geçen hafta tamamladık. Körfezimize 600 yapay resifi yerleştirdik. İnşallah kısa ve orta vadede denizimizdeki balık popülasyonunun artacağını düşünüyoruz. Umarım bugün de bereketli olur. Bu yarışmada emeği geçen herkese ve buraya gelerek renk katan değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize rastgele" ifadelerini kullandı.



Festivalde, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın ilk oltayı atmasıyla beraber sabah saatlerine kadar süren büyük heyecan başladı. Yarışmacılara festival boyunca akşam yemeği, gece çorbası ve kahvaltı ikram edildi.

Sabaha kadar süren yarışmanın ardından dereceye giren yarışmacılara ödül töreni düzenlendi. Festivalde Atakan Kabak birinci, Hasan Karaçay ikinci, Hüseyin Kuran üçüncü olurken Fatih Özdemir de teselli ödülünü kazandı. Festivalde dereceye giren yarışmacılara ödül ve kupaları, hakemlere ve sponsorlara ise teşekkür plaketleri Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk tarafından takdim edildi.