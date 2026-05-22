Kaymakam Güney, tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını belirterek, kurban kesimlerinin belirlenen alanlarda ve hijyen kurallarına uygun şekilde yapılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Özellikle sokak ve uygunsuz alanlarda kurban kesimine izin verilmeyeceğini ifade eden Güney, denetimlerin bayram süresince devam edeceğini dile getirdi.

Güney açıklamasında, “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı güven ve huzur içinde geçirebilmesi adına gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecek. Belediyemiz, müftülüğümüz ve ilgili kurumlarımız da kurban ibadetinin sağlıklı koşullarda yerine getirilebilmesi için çalışmalarını tamamladı. Vatandaşlarımızdan, kurban kesimlerini yalnızca belirlenen alanlarda gerçekleştirmelerini rica ediyoruz. Sokak aralarında yapılan kesimler hem çevre hem de hijyen açısından olumsuzluk oluşturabiliyor” ifadelerini kullandı.

Trafik yoğunluğuna da dikkat çeken Güney, bayram yolculuğuna çıkacak sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu. Uzun tatil dönemlerinde trafik kazalarının arttığını hatırlatan Güney, sürücülerin yola dinlenmiş şekilde çıkmaları ve dikkatli araç kullanmaları gerektiğini söyledi.