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Kaynak: İHA

Şakran’ın tarihi, kültürel mirası ve doğal zenginliklerini sanatla buluşturan festival, gün boyunca düzenlenen sergiler, söyleşiler, halk oyunları gösterileri ve konserlerle ziyaretçilere dolu dolu bir program sundu.

Festivalin açılışı, Şakran’ın geçmişini günümüze taşıyan "Siyah Beyaz Anılar Şakran" adlı fotoğraf sergisiyle yapıldı. Siyah beyaz karelerden oluşan sergide, antik dönemlerden Cumhuriyet yıllarına uzanan tarihi süreç ile birlikte günlük yaşam, düğünler, bayramlar, balıkçılar, öğrenciler ve köy meydanlarına ait nostaljik görüntüler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Eski anıları yeniden canlandıran sergi, Şakran’ın toplumsal hafızasını gelecek kuşaklara aktaran anlamlı bir buluşma niteliği taşıdı.

Zeytin ve Yuntdağ mutfağı masaya yatırıldı

Festival kapsamında Çınarlı Kahve’de düzenlenen "Zeytin, Zeytinyağı ve Yuntdağ Gastronomi Kültürü" söyleşisinde bölgenin gastronomi değerleri ele alındı. Türk Halk Müziği sanatçısı ve gastronomi uzmanı Turgay Başyayla’nın moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte, gastronomi yazarı Nedim Atilla ile zeytin ve zeytinyağı üreticisi Reşat Şengül bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Başkan Acar: "Gastronomi, marka şehir olmanın önemli bir parçası"

Söyleşinin ardından konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa’nın tarımsal üretim geçmişine ve gastronomi potansiyeline dikkat çekti. Şakran’da verimli bir söyleşi gerçekleştirildiğini belirten Acar, Aliağa’nın marka kent olma hedefi doğrultusunda yerel değerlerin korunmasının yanı sıra gastronominin de önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Zeytin ve zeytinyağı için coğrafi işaret başvurusunun yapıldığını hatırlatan Acar, programa katkı sunan Nedim Atilla, Reşat Şengül ve Turgay Başyayla’ya teşekkür etti.

Sağlıklı beslenmenin püf noktaları paylaşıldı

Şakran Meydanı’nda düzenlenen "Sağlıklı Yaşam İçin Doğal Reçeteler" söyleşisinde Diyetisyen Hatice Nur Ege, sağlıklı beslenme konusunda katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Günlük yaşamda kolayca uygulanabilecek öneriler ve doğal tarifler paylaşan Ege, dengeli beslenmenin yaşam kalitesine katkısına dikkat çekti. Programın sonunda Başkan Serkan Acar, Diyetisyen Hatice Nur Ege’ye teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Festival alanı gün boyu hareketliydi

Festival süresince Şakran Meydanı’nda kurulan satış stantları ve Akşam Pazarı ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Optimist yelkenli, sörf ve flyboard gösterileri etkinliklere heyecan katarken, Şakran Halk Oyunları ekiplerinin çocuk ve yetişkin grupları sahne performanslarıyla beğeni topladı. Çocuklar için hazırlanan maskot gösterileri de festival atmosferine renk kattı.

Sümer Ezgü konseriyle unutulmaz kapanış

Festivalin akşam bölümünde önce ASEV Orkestrası sahne aldı. Ardından Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçılarından Sümer Ezgü, Şakran Meydanı’nda seslendirdiği eserlerle vatandaşlara müzik dolu bir gece yaşattı. Ezgü’nün konseri, festivalin en coşkulu anlarından biri oldu.

Konser sonunda sahneye çıkan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Sümer Ezgü’ye çiçek takdim ederek teşekkür etti. Uzun yılların ardından Zeytin ve Deniz Festivali’ni yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Acar, gün boyunca sergilerden söyleşilere, deniz sporları gösterilerinden halk oyunlarına ve konserlere kadar zengin içerikli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Sümer Ezgü’yü festivalde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Acar, sanatçının etkinliğe ayrı bir değer kattığını dile getirdi.