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Kaynak: İHA

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aliağa Petkimspor, kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirdi.

İzmir temsilcisi, son olarak İtalya ekibi Reyer Venezia forması giyen 32 yaşındaki Amerikalı pivot Chris Horton'u kadrosuna kattığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Reyer Venezia formasıyla İtalya Ligi'nde 8.6 sayı ve 6.1 ribaund, EuroCup'ta ise 8.4 sayı ve 7.1 ribaund ortalamaları yakalayan Amerikalı uzun Chris Horton, 'BirlikteHedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.

İSTİKRARLI PERFORMANS

Geçtiğimiz sezon hem İtalya Ligi'nde hem de EuroCup'ta istikrarlı bir performans sergileyen Horton'un, ribaund gücü ve pota altındaki etkili oyunuyla Aliağa Petkimspor'a önemli katkı sağlaması bekleniyor.