Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattının iki basamak üstünde 13. sırada yer alan Aliağa Petkimspor Özhan Çıvgın ile yollarını ayırarak basantrenörlük görevine Orhun Ene'yi getirdi.
İZMİR EKİBİ BİTİME 6 HAFTA KALA KOÇ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ
İzmir temsilcisi, normal sezonun bitimine 6 hafta kala 59 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı ile anlaşarak kalan maçlarda çıkış yakalamayı ve tehlikeli bölgeden uzaklamayı hedefliyor.
ALİĞA PETKİMSPORÇ: 'YENİ EVİNE HOŞ GELDİN ORHUN ENE'
Aliağa Petkimspor Orhun Ene ile anlaştıklarını şu sözlerle duyurdu:
"A Milli Basketbol Takımımızda başantrenör olarak görev yapmış, ligimizde daha önce TOFAŞ, Darüşşafaka, Banvit takımlarını çalıştırmış tecrübeli coach’umuz Orhun Ene’ye yeni evine hoş geldin diyor; görevinde başarılar diliyoruz!"