Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Avrupa arenasında çıktığı toplam 44 karşılaşmada 17 galibiyet elde etti.

Sezon boyunca hem ligde hem Avrupa kupalarında mücadele eden İzmir temsilcisi, ligde 30 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 9 galibiyet alan Aliağa Petkimspor, 21 mücadelede ise parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa kupalarında 14 karşılaşmaya çıkan İzmir ekibi, bu maçların 8’ini kazanarak lig performansının üzerine çıktı ve uluslararası organizasyonda daha yüksek galibiyet yüzdesi yakaladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde istediği sonuçları almakta zorlanan Aliağa Petkimspor, son hafta düşme hattındaki rakibi Mersinspor’un mağlup olmasıyla ligde kalmayı başardı.

AVRUPA’DA ÇEYREK FİNAL BAŞARISI

FIBA Avrupa Kupası’na grup aşamasından katılan Aliağa Petkimspor, C Grubu’nda oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak adını üst tura yazdırdı.

İkinci turda N Grubu’nda mücadele eden İzmir temsilcisi, burada da 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetlik performans ortaya koydu. Grubu ikinci sırada tamamlayan ekip, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Çeyrek final etabında İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket ile karşılaşan Aliağa Petkimspor, iki mücadelede de rakibine mağlup olarak Avrupa’ya veda etti.

SEZON İÇİNDE TEKNİK DEĞİŞİM YAŞANDI

Sezona başantrenör Özhan Çıvgın yönetiminde başlayan Aliağa Petkimspor, ligdeki olumsuz sonuçların ardından teknik kadroda değişikliğe gitti.

İzmir temsilcisi, 30 Mart tarihinde Özhan Çıvgın ile yollarını ayırırken, takımın başına Orhun Ene getirildi.

Özhan Çıvgın yönetiminde 38 karşılaşmada 15 galibiyet elde eden Aliağa Petkimspor, Orhun Ene döneminde ise ligde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet alarak sezonu noktaladı.