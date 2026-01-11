Olay, dün akşam saatlerinde gemi söküm tesislerinde faaliyet gösteren bir firmanın şantiyesinde yaşandı. Vincin halatının bağlandığı kanca yerinden çıkarak i.49 yaşındaki şçi Salih Ataman’ın üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Ataman’ın yaşamını kaybettiğini belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Öte yandan iş güvenliği uzmanları işçi ölümlerinin önüne geçilebilmesi için iş yerlerini, işçilerin kullandıkları aletlerin sağlamlığını kontrol etmeleri konusunda sık sık uyarıyor.