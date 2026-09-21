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Kaynak: İHA

Lige üçte üç yaparak başarılı bir giriş gerçekleştiren Elazığspor'da futbolcular, teknik sorumlu Serdar Bozkurt’un kararıyla iki gün dinlenme fırsatı buldu.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup kulvarına harika bir start veren ve son Aliağa FK müsabakasındaki futboluyla izleyenlerin beğenisini kazanan Seza Çimento Elazığspor ekibinde, Teknik Adam Serdar Bozkurt’un kararı doğrultusunda takıma 2 günlük izin verildi. Pazar ile pazartesi günlerini dinlenerek tamamlayan oyuncular, salı günü tesislerde bir araya gelerek Nesine 2. Lig Beyaz Grup bünyesindeki 4. hafta mücadelesinde dış sahada karşılaşacakları Güzide Gebzespor randevusunun antrenmanlarına koyulacak.