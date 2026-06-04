Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yönetim kademesinde önemli bir değişiklik yaşandı. Yeşil-mavili kulüpte gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından başkanlık görevine Ali Zeki Saruhan'ın getirildiği açıklandı.

BAŞKANLIK GÖREVİ ALİ ZEKİ SARUHAN'A EMANET

Karadeniz temsilcisinde alınan karar doğrultusunda kulübün yeni başkanı Ali Zeki Saruhan oldu. Yönetim değişikliği, camiada yeni dönem heyecanı yaratırken kulübün geleceğine yönelik beklentileri de artırdı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Çaykur Rizespor tarafından yapılan açıklamada, yeni yönetimin kulübü daha ileriye taşıma hedefiyle göreve başladığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizespor'un vizyonunu ileriye taşıyacak bu idari değişimin camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyoruz. Ali Zeki Saruhan liderliğindeki yeni yönetimimiz, kulübümüzün hak ettiği başarıları yakalaması adına kararlılıkla çalışacaktır."

YENİ DÖNEMDE HEDEF BAŞARI

Göreve başlamasının ardından çalışmalarına başlayan Ali Zeki Saruhan ve ekibinin, hem sportif hem de kurumsal anlamda kulübün gelişimi için önemli adımlar atması bekleniyor. Yeşil-mavili camia ise yeni yönetimle birlikte başarı çıtasının daha da yükselmesini hedefliyor.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Ali Zeki Saruhan başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulunda Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Yusuf Ziya Alim, Ali Haydar Er, Hüsnü Kamil Bakır, Hasan Yavuz Bakır, Ahmet Taviloğlu, Yusuf Karaloğlu, Koray Kartal, Doç. Dr. Murat Can Pehlivanoğlu, Hüseyin Yangın, Cengiz Mataracı, Murat Artan, Ahmet Demirkan, Resul Çolak, Ümit Hüseyin Sarı, Sinan Mete, Mehmet Ali Karaca ve Fırat Demirkan yer aldı.

Kulübün yedek yönetim kurulu üyeleri ise Mehmet Kuruloğlu, Celil Reyhan, Erol Aykut, Salih Sami Atılgan, Mahmut Ziya Sarı, Nurullah Haşimoğlu ve Ersin Kalender'den oluştu.