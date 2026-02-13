Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kabinede beklenen değişikliği gerçekleştirerek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine de Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi atadı.

Ali Yerlikaya koltuğunu devrederken gazetecilerin soruları üzerine “Ben artık özgürlüğe gidiyorum” diyerek soru almamıştı.

Ali Yerlikaya’nın “özgürlüğe gidiyorum” vurgusu “Erdoğan ve yeni Bakan Mustafa Çiftçi’ye mesaj mı?” diye soruları beraberinde getirdi.

Yeni Bakan Mustafa Çiftçi koltuğa oturdu ancak bir de bakan yardımcıları konusu var!

Ali Yerlikaya ile sorun yaşayan bakan yardımcılarının bakanlığın yönetiminde daha aktif rol almak için kulis yaptıkları konuşuluyordu.

Şimdi, Yerlikaya dönemindeki bakan yardımcısı krizini açalım.

Ali Yerlikaya’nın büyük kriz yaşadığı isim Bakan Yardımsı Bülent Turan’dı.

Yerlikaya, Bülent Turan’ı bütçeye çağırmadı.

Yerlikaya'nın, yardımcısı Mehmet Aktaş'ın annesinin cenaze törenine ekibiyle katıldı, ancak Bülent Turan'ı uçağına almadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “Ali Yerlikaya’nın Bülent Turan’a karşı sergilediği ergen tavrı ‘devlet adamlığı’na yakışıyor mu?” diye sormuştu.

BÜLENT TURAN SOLUĞU ERDOĞAN’IN YANINDA ALDI

Ali Yerlikaya tarafından dışlanan Bülent Turan soluğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanında aldı.

Turan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve Yerlikaya’nın yaklaşımını aktarmasının İçişleri Bakanı’nca haber alınınca Çanakkale Emniyet Müdürü’nün görevden alınmasına neden olduğu iddiası ortaya atıldı. Çünkü Bülent Turan Çanakkaleliydi.

Yerlikaya’nın kendisine yönelik tavırlarını Erdoğan’a aktaran Turan belki de bakan değişikliği kararında etkili isimlerden biri oldu.

BÜLENT TURAN’DAN ERZURUM ZİRVESİ

Gün geldi, İçişleri Bakanlığı’nda değişim yaşandı.

Erzurum Valiliği görevinden İçişleri Bakanlığı’na gelen Mustafa Çiftçi’nin koltuğa oturduğu gün, Bülent Turan dikkat çeken bir toplantı gerçekleştirdi.

Bülent Turan devir teslim görevinin yapıldığı gün Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar’ın makamında ağırladı.

Erzurum Valiliği görevinden gelen yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin koltuğa oturduğu gün Bülent Turan’ın Erzurum zirvesi düzenlemesi dikkat çekti.