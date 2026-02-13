Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Şubat tarihli kararnameyle "Savcı" Gürlek'i Adalet Bakanı, "Hafız" Çiftçi'yi ise İçişleri Bakanı yaptı. Ancak Erdoğan'ın aklında sadece Akın gürlek ataması olduğu, Ali Yerlikaya'nın gidişinin ise Gürlek'in Yerlikaya'ya bakışının olumsuz olduğundan kaynaklandığı belirtildi.

AKIN GÜRLEK İLE UYUMLU ÇALIŞACAK BİR İSİM ARANDI

T24 yazarı Tolga Şardan, Ali Yerlikaya'nın, Akın Gürlek için görevden alındığını iddia etti. Şardan'a göre Gürlek'in göreve gelişi, sadece Ali Yerlikaya'nın değil, İstanbul Valisi Davut Gül'ün de önünü kesti. Yerlikaya dönemi sonrası İçişleri Bakanlığı'na kesin gözüyle bakılan Davut Gül, Akın Gürlek ile uyumlu çalışamayacakları gerekçesiyle veto yedi. Yerine görece daha pasif Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

Şardan, Erdoğan'ın asıl düşüncesinin Gürlek'i Adalet Bakanı yapmak olduğunu ancak Gürlek'in Yerlikaya'ya olumsuz bakışı nedeniyle Gürlek'e 'uyumlu' bir İçişleri bakanı ataması yapılmasına karar verdiğini şu şekilde yazdı:

"YERLİKAYA'YI GÖREVDEN ALMAYACAKTI"

"Edindiğim bilgiye göre, Erdoğan’ın asıl düşüncesi Gürlek’i Adalet Bakanı yapmaktı. Ancak, Gürlek’in Yerlikaya’ya bakışındaki olumsuz yaklaşım nedeniyle Gürlek’le “uyumlu” çalışacak bir İçişleri Bakanı ataması yapılması düşünüldü. Böylelikle Yerlikaya görevden alındı, Vali Çiftçi yeni İçişleri bakanı oldu. Kabul etmek gerekir ki Çiftçi, Gürlek’e göre görece daha az tanınan, kendi halinde bir bürokrattı."