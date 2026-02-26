Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın iletişim danışmanı olarak görev alan ve İçişleri Bakanı’nın hesabından yapılan bol emojili sosyal medya paylaşımları sebebiyle iktidar tarafında tepki çeken Prof. Ergün Yolcu’nun ‘çift maaşlı bürokrat’ olduğu iddia edildi.

‘ÇİFT MAAŞLI BÜROKRAT’ İDDİASI

Gazete Pencere’den Can Bursalı’nın haberine göre, Yerlikaya İçişleri Bakanı olduktan sonra danışman yapılan Yolcu’nun 2023 yılının ağustos ayında da Polis Bakım ve Yardım Sandığı’yla da (POLSAN) sözleşme imzaladığı belirtildi.

Danışman kadrosunda bulunan Yolcu’nun POLSAN’a girişinden önce, dönemin Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın, kurum yönetimini arayarak baskı yaptığı öne sürüldü.

Prof. Ergün Yolcu’nun ise ortaya atılan iddialara yanıt vermediği belirtildi.

3 MAKAM ARACI KULLANDI İDDİASI

Gazeteci Tolga Şardan, Yolcu’nun Yerlikaya’nın danışmanlık döneminde üç ayrı makam aracı kullandığının tespit edildiğini köşe yazısında yazdı.

Şardan, yazdığı yazıda, araçlardan bir tanesinin Prof. Yolcu tarafından kullanıldığı, diğerinin Göç İdaresi’nde göreve gelen eşine verildiği, üçüncü aracın ise bakanlık dışından gelen kamu personeli ve özel misafirler için olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

2023’teki genel seçimlerin ardından Süleyman Soylu’nun yerine İçişleri Bakanı olan Yerlikaya, İstanbul Valiliği’ndeki iletişim danışmanı olan Prof. Ergün Yolcu’ya yeni görevinde de danışmanlık vermişti.

Yolcu, İçişleri Bakanı’nın hesabından yapılan bol emojili sosyal medya paylaşımları nedeniyle iktidar tarafından tepki çekmesinin yanı sıra, İçişleri Bakanlığı koltuğuna Mustafa Çiftçi oturmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni Cengiz Er’e ait haber sitesinde ‘muhalif gazeteciler üzerinden CHP Genel Merkezi’nde oluşturulan gölge kabineye bilgi sızdırmakla’ suçlandı.

İDDİALARA İFTİRA YANITINI VERDİ

Prof. Yolcu, ortaya atılan iddialar ile ilgili, "İftira niteliğindeki söz konusu haberlerde ne bir haber kaynağı vardır, ne bir belge, ne de tek bir somut delil... Bu iddiaların tümü alçak bir iftiradır. Tamamı aşağılık yalandır, uydurmadır ve mesnetsizdir" sözlerini sarf etti.