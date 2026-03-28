Bayramda Konya’da ailesiyle bir araya gelen Yerlikaya, uzun süredir kamuoyundan uzak kalıyordu. Görevdeyken tıraşlı olarak tanınan eski bakan, sakal bırakarak daha doğal bir görünüm benimsedi.

Yeni imajı sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İçişleri Bakanlığı görevini Mustafa Çiftçi’ye devrettikten sonra Yerlikaya’nın görünümü merak konusuydu. Bayram buluşmasından paylaşılan kareler, bu merakı giderdi.

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

1968 yılında Konya’da doğan Ali Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Kaymakamlıkla başladığı kariyerinde çeşitli illerde yöneticilik yaptı. Şırnak, Ağrı, Tekirdağ ve Gaziantep valiliklerinin ardından 2018’de İstanbul Valisi oldu.

2023’te AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İçişleri Bakanı olarak atandı. 2026’da görevi Mustafa Çiftçi’ye devretti.