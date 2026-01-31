Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından kırmızı bültenle aranan suçluları ülkeye getirdiklerini paylaştı. Paylaşımda adı geçen O.R.Y'nin Gürcistan'da yaşadığı, operasyonla yakalanmadığı, iade edilmediği ve kendi isteğiyle gelip teslim olduğu açığa çıktı.

YERLİKAYA'NIN YAKALADIK DEDİĞİ SUÇLU 1 AY ÖNCE TESLİM OLMUŞ

İsmail Saymaz'ın haberine göre, Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan O.R.Y.’nin ağabeyi Ömer Y., kırmızı bülten çıkarılan kardeşinin ülkeye dönmesi için harekete geçti. Niksar’da bir meslek odasının başkanlığını yapan Ömer Y., Gürcistan’a gidip “Yatacağın süre üç ay” diyerek, kardeşini ikna etti. Ağabeyi Ömer Y. ile 29 Aralık 2025 günü Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçen O.R.Y., güvenlik güçlerine teslim oldu. O.R.Y., aynı gün cezaevine gönderildi.

BAKANLIK'TAN İLGİNÇ CEVAP

İsmail Saymaz iddiaları sormak üzere İçişleri Bakanlığı'ndan yetkililerle irtibata geçtiğini ve bu haberi doğrulattığını ifade etti. Saymaz görüşmeyi şöyle anlattı.

"KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARMASAK GELMEZDİ"

“O.R.Y. teslim olmuş ancak hakkında kırmızı bülten çıkarılınca psikolojik olarak Gürcistan’da yaşayamaz ve barınamaz hale geldi. O yüzden sınıra geliyor, kapıda alıyorlar. Kırmızı bülten çıkarılmasa gelmezdi. Kendiliğinden teslim olma niyetleri yok. Zaten her hareketlerini polis takip ediyor. ”

"İSİMLERİ TOPLU OLARAK AÇIKLIYORUZ"

O.R.Y.’nin neden yakalanıp getirilmiş gibi ilan edildiğini sorduğum yetkili “Geldikten sonra bu kişilerle ilgili sorgular yapılıyor. İsimleri ayda iki kez toplu olarak açıklıyoruz” şeklinde karşılık veriyor. Yetkili Gürcistan’dan 400’ü aşkın suçlunun getirildiğini ifade ediyor.