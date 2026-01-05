İçişleri Bakanlığı çetelere karşı mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Bakan Yerlikaya bugün sosyal medya hesabından “oto yedek parçası” satmak vaadiyle yaklaşık 250 milyon liralık haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonu duyururken, vatandaşları internet üzerinden “Oto Yedek Parçası” satışı konusunda vatandaşların dikkatli olmasında uyarılarda bulundu.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"İnternet Üzerinden “Oto Yedek Parçası” Satışına Dikkat Tekirdağ merkezli 10 ilde Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 29 şüpheliyi yakaladık.

25’i TUTUKLANDI

4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İnternet üzerinden “oto yedek parçası” satmak vaadiyle 500’den fazla vatandaşımızı yaklaşık 250 Milyon TL dolandırarak haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Manisa, Konya, Mersin ve Denizli’de operasyonlar düzenlendi. Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz

Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığını, Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum"