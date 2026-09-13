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Kaynak: AA

2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (JWRC) 5. ve son ayağı Şili'de düzenlendi. Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, sezonun final yarışına şampiyona lideri Calle Carlberg'in 3 puan gerisinde başladı.

İsveçli pilot Carlberg'in yarışın ikinci gününde kaza yaparak mücadele dışı kalması, Ali Türkkan'a şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı.

SON GÜNE LİDER GİRDİ

Ali Türkkan, Şili Rallisi'nin son gününe 21,9 saniyelik farkla lider başladı. 27 yaşındaki pilot, kalan 4 etapta şampiyonluğu riske atmamak adına temkinli bir performans sergiledi.

Şili Rallisi'ni ikinci sırada tamamlayan Türkkan, topladığı puanlarla 2026 JWRC sezonunu pilotlar klasmanının zirvesinde bitirdi.

BUNU BAŞARAN İLK TÜRK PİLOT OLDU

Ali Türkkan böylece Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot olarak Türk otomobil sporları tarihine geçti.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, tarihi başarının ardından Ali Türkkan'ın yanı sıra co-pilotları Oytun Albayrak ve Bilge Ayan'ı, ailesini, Castrol Ford Team Türkiye'yi ve başarıda emeği geçen tüm ekibi tebrik etti.