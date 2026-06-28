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Kaynak: AA

Milli rallici Ali Türkkan ve co-pilotu Oytun Albayrak, Yunanistan'da düzenlenen Acropolis Rallisi'nde talihsiz bir kaza yaşadı.

Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Türkkan-Albayrak ikilisinin aracı, etabın 12. kilometresindeki atlama bölümünde zemine sert şekilde çarptı. Kazanın ardından ilk yardım ekiplerinin olay yerine ulaşabilmesi için yarış geçici olarak durduruldu.

YARIŞ DIŞI KALDILAR

Yaşanan kazanın ardından Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisi ralliye devam edemedi. Milli ekip, yarışı tamamlayamadan organizasyona veda etti.

SAĞLIK DURUMLARI AÇIKLANDI

Yapılan açıklamada sürücü Ali Türkkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Co-pilot Oytun Albayrak ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Organizasyon yetkilileri, kazayla ilgili gerekli incelemelerin sürdüğünü belirtti.