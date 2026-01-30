Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Sunal, babasının vefatının ardından yaşadığı boşluğu ve filmlerine karşı hissettiği zor duyguları ilk kez bu kadar açık anlattı.

Ali Sunal, Kemal Sunal’ı kaybettikten sonra uzun bir süre onun filmlerini izleyemediğini belirterek, bu durumun kendisi için kolay olmadığını ifade etti.

“HERKES GÜLERKEN BEN BAŞKA BİR ŞEY HİSSEDİYORDUM.”

Sunal, babasının filmlerinin Türkiye’de hala milyonlarca insanı güldürdüğünü hatırlatırken, kendisi için aynı sahnelerin uzun süre acı bir hatırlatma anlamına geldiğini söyledi.

Kemal Sunal’ın yalnızca bir oyuncu değil, aynı zamanda ailesi için çok güçlü bir baba figürü olduğunu dile getiren Sunal, zamanla bu duyguyu aşmaya çalıştığını da ekledi.

KEMAL SUNAL FİLMLERİ HALA KUŞAKLARI BULUŞTURUYOR

Kemal Sunal’ın Yeşilçam’dan bugüne taşınan filmleri, hala televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda izlenmeye devam ediyor. Ali Sunal’ın açıklamaları ise, izleyicilerin kahkahalarla hatırladığı bu filmlerin ardında bir aile için bambaşka bir duygusal anlam taşıdığını bir kez daha gösterdi.