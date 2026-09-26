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Cuma günü öğle saatlerinde Emekli polis Ali Şekeroğlu, “Para için değil, onurumuz için” sloganıyla gerçekleştirilmesi planlanan eylem öncesinde silahını kullanarak başına ateş etti. Olayın ardından yaşamını yitiren Şekeroğlu'nun çevresindekilere, “Sakın yaklaşmayın, yaklaşmayın sakın. Ben artık bu işten vazgeçtim” dediği öne sürldü.

Şekeroğlu'nun olay sırasında geçim sıkıntısına dikkat çekerek, “Bizi bu hale getiren utansın” ifadelerini kullandığı belirtildi.

CENAZE TÖRENİNE MİLLETVEKİLLERİ KATILDI

Ali Şekeroğlu için cumartesi günü Ahi Mesud Söğüt Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törenin tamamlanmasının ardından Şekeroğlu'nun cenazesi Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede Şekeroğlu'nun iki çocuğu, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ile YENİ Parti milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun da bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yanı sıra Kamu-İş Konfederasyonu, Büro-İş Sendikası ve seyyanen zam davasını takip eden Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz de törene çelenk gönderdi.

Cenaze namazı sırasında Şekeroğlu'nun kız kardeşlerinden biri fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine ambulans ekipleri tören alanına gelerek müdahalede bulundu.