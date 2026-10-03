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Geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi binası önünde emeklilerin seyyanen zam talepleriyle gerçekleştirdiği basın açıklaması esnasında yaşamına son veren emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun ardından, emekliler Ankara'da bir kez daha sahaya indi.

EMEKLİLERDEN OTURMA EYLEMİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Kızılay Sakarya Caddesi'nde toplanarak oturma eylemi başlatan emekliler; derinleşen geçim sıkıntısına, seyyanen zam taleplerinin yanıtsız bırakılmasına ve Şekeroğlu'nun ölümüne sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

"PARA İÇİN DEĞİL ONURUMUZ İÇİN!"

Eylemde en dikkat çeken detay ise Ali Şekeroğlu'nun son anlarında elinde tuttuğu "Para için değil onurumuz için!" yazılı pankartın protestocu emekliler tarafından yeniden taşınması oldu.

Haklarını arayan emekliler, insanca yaşam koşulları sağlanana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.