950 milyon dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zenginleri listesinde 34. sırada yer alan Ali Sabancı, ‘geçinemiyoruz’ sözlerinin ardından çarpıcı bir itirafta bulundu. Sabancı, Almanya’dan getirttiği oltaları da kaçak yollarla bavulda getirip sahilde sattığını söyledi.

Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında konumlanan ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Duygu Demirdağ’ın YouTube programına konuk oldu.

10 YAŞINDA KAÇAK YOLLAR İLE OLTA SATMIŞ

Sabancı programda 10 yaşındayken Yeniköy’de yalıda yaşadığı halde sahilde kaçak ithal balık oltası sattığını itiraf etmesi dikkat çekti. Sabancı, villalarının denize çok yakın olduğunu, karşıya geçip rıhtımda olta sattığını söyledi.

Üç yaz boyunca kendi yaptığı izmarit çaparilerini sattığını aktaran Sabancı, Almanya’dan getirttiği Shakespeare marka oltaları da kaçak yollarla bavulda getirip sahilde satışa sunduğunu itiraf etmesi dikkat çekti.

‘GEÇİNEMİYORUZ’ SÖZLERİYLE DAMGA VURMUŞTU

Yaklaşık 950 milyon dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zenginleri listesinde 34. sırada yer alan Ali Sabancı geçtiğimiz günlerde Fast Company Türkiye’nin düzenlediği CEO Council etkinliğinde “Herkesin maddi emelleri var. Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum.” Sözleriyle damga vurmuştu.