Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bahis oynadığı tespit edilip PFDK'ya sevk edildiği açıklanan 9 hakem arasında yer alan Ali Palabıyık konuyla ilgili NOW Spor canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de uzun yıllar düdük çaldıktan sonra 2023 yılında emekliye ayrılan Ali Palabıyık, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu hedef aldı.

2022'de hiçbir sebep gösterilmeden 12 hakemle birlikte görevinden uzaklaştırıldığını hatırlatan Palabıyık, bu sürecin de yine Ferhat Gündoğdu tarafından yürütülen bir operasyon olduğunu iddia etti.

Ali Palabıyık'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yaklaşık 4 aydır Amerika'daydım. Haberleri arkadaşlarımın gönderdiği mesajlarda öğrendim. İlk fırsatta Türkiye'ye döneceğim. Çamur at izi kalsın. 2022'de denediler. Başarılı olamadılar. Bıraktıktan sonra hala devam ediyorlar çamur atmaya. Hayatımın hiçbir döneminde bahis oynamadım. Hiçbir bahis sitesine üye olmadım. Hiçbir tanıdığıma herhangi bir maçla ilgili bilgi vermedim.

Mehmet Büyükekşi döneminde de o vardı. Şu anda da o var. Son 3 yılda üst düzey hakemlerin birer birer hakemlerin görevlerinden uzaklaştırılması aynı kişinin dönemine geldi. Bundan dolayı bütün oklar, hedefler Ferhat Gündoğdu'ya gidiyor.

Operasyonun başında hala Ferhat Gündoğdu var. İlkinde başarılı olamadı. İkincisinde gelerek birçok hakem arkadaşımı haksız bir şekilde görevden uzaklaştırdı ve hala buna devam ediyor.

8 Mart 2022'de hiçbir gerekçe gösterilmeden 12 hakem arkadaşım ile görevden uzaklaştırıldım. Tahkim'e gittik ve haklı olduğumuz kanıtlandı ve göreve döndük. Ancak süreçte 2023'te Mehmet Büyükekşi ile yaşadığım kişisel sebeplerden dolayı, TFF tarihinde ilk defa bir hakeme vermemiş olduğu bir penaltıdan dolayı süresiz maç yönetmeme cezası verdi. Bunu bana yaşattılar.

Federasyon bütün şeyleri bende deniyor. Böyle bir olayda adımı açıkladılar ama bunu kanıtlayacaklarını düşünmüyorum keşke kanıtlasalar da herkes duysa! 2022'de ne yaptıysak onu açıklasınlar da kamuoyunu bir ferahlatsınlar.

Ben Mehmet Büyükekşi döneminde VAR hakemi olarak görev yapacaktım. TFF bana dilekçe vermemi söyledi, aynı gün dilekçemi reddettiler. Bunun nedeni olarak da bana '4 büyük kulübün beni istemediğini' söylediler."