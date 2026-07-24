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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan il başkanlığı tartışmaları sürerken, görevden alındığını belirten Ali Özdemir, İl Seçim Kurulu önünde basın açıklaması yaptı. Özdemir, il başkanlığı anahtarlarını seçim kuruluna teslim etmek istediklerini ancak taleplerinin kabul edilmediğini söyledi.

Kendisinin 2023 ve 2025 yıllarında CHP örgütünün iradesiyle iki kez il başkanı seçildiğini ifade eden Özdemir, görevini sürdürdüğüne ilişkin dayanağının İl Seçim Kurulu tarafından verilen mazbata olduğunu belirtti.

Genel Merkez tarafından yapılan atamayı kabul etmediklerini dile getiren Özdemir, "Mutlak butlan heyetinin Bilecik'e atadığı kişileri tanımıyoruz. Seçilmiş il başkanı olarak sorumluluğumuz gereği il başkanlığı binasının anahtarlarını İl Seçim Kurulu'na teslim etmek istedik." dedi.

İl Seçim Kurulu yetkilileriyle yaptıkları görüşmeye de değinen Özdemir, kurulun kendilerine, sistemlerinde halen CHP Bilecik İl Başkanı olarak kendi isminin yer aldığını ve ellerindeki mazbata nedeniyle resmi kayıtlarda il başkanı olarak göründüğünü ifade ettiğini öne sürdü.

Anahtarları seçim kuruluna bırakmak istediklerini ancak kurulun böyle bir uygulamalarının bulunmadığını belirttiğini söyleyen Özdemir, bu nedenle anahtar teslim işleminin gerçekleştirilemediğini kaydetti.

Basın açıklamasının sonunda sürece ilişkin değerlendirmelerini saat 18.00'de düzenleyeceği kapsamlı basın toplantısında paylaşacağını açıklayan Ali Özdemir, basın mensuplarını toplantıya davet etti.