CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek ile el sıkışmasına yönelik tartışmalar hakkında açıklama yaptı.

Sözcü TV’ye konuşan Başarır, Meclis’te yaşanan temasın kısa sürdüğünü belirterek, olayın farklı yansıtıldığını savundu.

'Sadece zor bir gün olacağını söyledim'

Başarır, Grup Başkanvekillerinin toplandığı odada bulunduğunu ifade ederek, “Elini uzattı, ben de ‘Sizin için zor bir gün olacak’ dedim ve toplantı yapılamayacağını söyleyerek odadan ayrıldık” dedi.

El sıkışmanın tebrik ya da uzlaşma anlamı taşımadığını vurgulayan Başarır, “Şunu iddia etmesinler; arkada uzlaştılar. Neye uzlaşacağız biz?” ifadelerini kullandı.

'Demokratik tepki göstereceğiz dedik'

Yaşanan gerginliğe de değinen Başarır, muhalefetin demokratik tepki ortaya koyacağını önceden belirttiklerini söyledi. Meclis’te usul tartışması sırasında yaşanan arbedeye ilişkin de değerlendirmede bulunan Başarır, olayların çarpıtıldığını savundu.

Başarır, “Kimseye saldırmadık. Tepkimizi demokratik zeminde dile getirdik” dedi.