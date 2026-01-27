Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklu olarak yargılandığı davada bir şüphelinin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkındaki iddiaları gündeme oturdu.

İfadeye göre Böcek’in adaylığına destek karşılığında Başarır’a daire verildiği iddia edildi.

Başarır, iddiaları yalanlayan bir paylaşım yaptı. Başarır, söz konusu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Başarır, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün uzun süreden beri devam eden soruşturmanın sonucunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın, belediyemizin iddianamesi tamamlandı ve açıklandı. Orada bir itirafçı, bir iftiracı hakkımda, 'Antalya'da daire aldı, Muhittin Böcek para verdi' gibi iddialarda bulundu. Savcılık bunu araştırmış ve savcılık iddianamede Ali Mahir Başarır adına kolluk kuvvetlerince yapılan araştırma sonucunda Antalya ilinde aktif ya da pasif hiçbir taşınmazın olmadığını tespit etmiş ve yazmış. Hakkımda da iddianamede bir soruşturma yok ama bunu alçakça sanki yargılanıyormuşum gibi bir algı yaratmak istiyorlar, özellikle havuz meydası."

"Ben bir adım daha ileri gidiyorum. Beni, banka hesaplarımı, tapu kayıtlarımı inceleyin. Türkiye'nin her yerini inceleyin. Telefon kayıtlarıma da bakabilirsiniz. Gerçekler ortaya çıkacaktır" diyen Başarır, "Bugün itibarıyla bu iftiracı, itirafçı, utanmaz adam hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Her şey araştırılsın. Sayın Böcek de ifade verecektir. Tüm Antalya da ifade verecektir. Biz orada siyasi çalışmalar dışında hiçbir faaliyette bulunmadık. Kamuoyunun takdirine sunuyorum bu utanmazlığı, bu iftiraları, bu alçaklığı" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEYE YENİÇAĞ ULAŞMIŞTI

YENİÇAĞ’ın ulaştığı iddianameden çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmıştı.

İddianamede yer alan şüpheli H.T.A.'nın ifadeleri, rüşvet ve siyasi pazarlık iddialarını yeni bir boyuta taşıdı. Emniyet ve savcılık kayıtlarına geçen beyanlarda, Muhittin Böcek’in adaylık sürecinde destek alabilmek amacıyla siyasi figürlere menfaat sağladığı iddia ediliyor.

Şüpheli H.T.A., ifadesinde süreci şu çarpıcı sözlerle aktardı:

“Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmadan önce benimle yaptığı görüşmede, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın kendisini desteklediğini söyledi. Böcek, bu desteğe karşılık Başarır’a bir daire hediye etmek istediğini belirterek benden uygun bir yer bulmamı talep etti. Daha sonra bu dairenin başka bir şahıs üzerinden temin edilerek Başarır’a verildiğini bizzat kendisinden duydum.”