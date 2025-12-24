Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Sadettin Saran ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği öğrenildi.

ADLİ TIP RAPORU SAVCILIKTA

Sadettin Saran’dan alınan saç örneğinde yapılan incelemede sonucun pozitif çıktığı belirtilirken raporun resmi makamlarca değerlendirme sürecine alındığı ifade ediliyor.

ALİ KOÇ’TAN DESTEK ZİYARETİ

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç’tan dikkat çeken bir hamle geldi. Sözcü’de yer alan habere göre Ali Koç, kulüp binasına giderek Sadettin Saran’a destek ziyaretinde bulundu.

HAVALİMANI İDDİASI

Ali Koç’un daha önce finansal konularda Sadettin Saran’a destek vereceğini açıkladığı hatırlatılırken soruşturma nedeniyle İtalya’dan dönen Saran’ı Atatürk Havalimanı’nda karşılamak istediği ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiği öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE'DE GÖZLER KARARDA

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler savcılıktan çıkacak kararlara çevrildi. Soruşturma sürecinin seyrinin, önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.