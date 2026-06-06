Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılıyor.
Toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu.
Daha sonra 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ve 22.09.2025 - 28.02.2026 mali dönemlerinin faaliyetlerden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi görüşüldü.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Ali Koç başkanlığındaki yönetimin olduğu 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ile Sadettin Saran başkanlığındaki 22.09.2025 - 28.02.2026 mali dönem ayrı ayrı kongre üyelerinin oyuna sunuldu.
Bu dönemlerdeki yönetim kurulları mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.