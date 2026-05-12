

Uşak / Hüseyin Demir / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Op. Dr. Ali Karaoba, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde art arda gündeme gelen ağır iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyarak Sağlık Bakanı’na çok sert sorular yönelttim. Karaoba, hastanede ameliyathane kaynaklı enfeksiyon iddiaları, hijyen sorunları ve hastalara bozuk yemek verilmesi gibi kabul edilemez olayların kamuoyunda büyük bir güven krizine yol açtığını anlattım.

“İKİ YILDIR SÜREN ENFEKSİYON İDDİASI VAR!”

Karaoba’nın verdiğim soru önergesinde, hastanede ameliyathane ve sterilizasyon birimlerinde yaklaşık iki yıldır devam ettiği iddia edilen enfeksiyon sorunu bulunduğu, buna rağmen sorunun çözülemediği ve kamuoyuna çelişkili açıklamalar yapıldığına dikkat çekti.

“Bir şehirdeki tek büyük kamu hastanesinde ameliyathane kaynaklı enfeksiyon iddiası varsa bu mesele örtbas edilemez. Bu konu doğrudan insan hayatıdır.” Karaoba, resmî açıklamalar ile basına yansıyan iddialar arasındaki çelişkinin Uşak halkının kaygısını daha da büyüttüğünü ifade etti.

“KAÇ HASTA ETKİLENDİ? NEDEN AÇIKLANMIYOR?”



Karaoba, Sağlık Bakanlığı’na açık çağrıda bulunarak şu soruların yanıtlanmasını istedim:

Kaç hastada ameliyat sonrası enfeksiyon görüldü? Bu vakalar neden zamanında önlenemedi? Son iki yılda yapılan denetimlerde ne tespit edildi? Sorumlular hakkında işlem yapıldı mı?

“Eğer bu iddialar doğruysa büyük bir skandaldır. Değilse, o zaman gerçek verileri açıklayın. Uşak halkını belirsizlikte bırakamazsınız.”

“HASTANEDE BOZUK YEMEK SKANDALI!”



Karaoba’nın ikinci soru önergemde ise hastanede tedavi gören bir hastaya bozulmuş yemek verildiği iddiası yer aldı.

Bir hastanın durumu CİMER’e taşıdığı, ardından hastane yemeklerini tüketmeyip dışarıdan yemek sipariş etmek zorunda kaldığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

“Bir hastanede hastaya bozuk yemek verilmesi sıradan bir hata değildir. Bu, insan sağlığını hiçe saymaktır.”

“HİJYEN VE TEMİZLİKTE CİDDİ ZAFİYET”



Karaoba, acil serviste özellikle hijyen, temizlik ve tıbbi atık yönetimi konusunda da ciddi şikâyetler bulunduğunu belirtti. Aynı dönemde hem yemek hem hijyen sorunlarının gündeme gelmesinin tesadüf olmadığını vurguladı: “Bu münferit bir olay değil, yönetim zafiyetidir.”

Karaoba, hastanede yaşananların yalnızca bir kurum sorunu olmadığını, tüm Uşak’ı ilgilendirdiğini belirtti: “Vatandaş hastaneye şifa bulmaya gidiyor, enfeksiyon riskiyle karşılaşıyor. Yemek yiyor, güvenemiyor. Bu kabul edilemez.”

SAĞLIK BAKANLIĞINA SERT ÇAĞRI



Karaoba, Sağlık Bakanlığı’nı derhal harekete geçmeye çağırdı:

Hastanede kapsamlı ve bağımsız denetim yapılmalı, Enfeksiyon iddiaları şeffaf şekilde açıklanmalı, Yemek ve hijyen hizmetleri yeniden yapılandırılmalı, Sorumlular hakkında işlem başlatılmalı!

“UŞAK’IN SAĞLIĞINI KİMSENİN İHMALİNE BIRAKMAYACAĞIZ” Net konuşan Karaoba, sürecin takipçisi olacağını vurguladı:

“Bu şehirde insanların sağlığı üzerinden kimsenin ihmali, beceriksizliği ve sorumsuzluğu kabul edilemez. Uşaklıların sağlığını bu anlayışa teslim etmeyeceğiz.Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevlerini hakkıyla yapan sağlık emekçilerinin de bu çabası yönetim ihmalleri ve beceriksizlikleriyle nedeniyle yok sayılmamalı. Bu hastane hepimizin ve hastanenin bir an önce doğru bir yönetim kadrosuyla, siyasetten uzak yönetilmesi gerekiyor.” dedi.