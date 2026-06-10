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Fenerbahçe’de başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım’a kaybeden Hakan Safi’nin seçim sürecindeki en önemli kozlarından biri Hakan Çalhanoğlu olmuştu.

Safi, Inter forması giyen milli futbolcu ile anlaşma sağladıklarını açıklamış ancak seçimlerin kaybedilmesinin ardından transfer girişimi rafa kalkmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından futbol yorumcusu Ali Ece’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

YouTube kanalı Vole’de konuşan Ece, Hakan Çalhanoğlu’nun Türkiye’ye dönmesi halinde Beşiktaş’a gitmesi gerektiğini ifade etti.

'TÜRKİYE’YE GELİRSE BEŞİKTAŞ’A GİTMELİ'

Ali Ece açıklamasında, “Hakan Çalhanoğlu bak sen kulüpsüz kaldın baba. Şu andan itibaren sen ağzınla aslan tutsan Galatasaraylılara yaranamazsın. Sen Fenerbahçe’de kaybeden başkanın transfer kozu oldun. Türkiye’ye mi gelmek istiyorsun? O zaman Beşiktaş’a geleceksin. Orkun’la beraber ligi domine edeceksiniz” ifadelerini kullandı.