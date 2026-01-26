Bolu'da 8 yıl önce çıkan yangın sonrası evi kullanılamaz hale gelen Ali Meşe, kedisine sarılarak göz yaşı döktüğü o fotoğraf karesiyle Türkiye'nin hafızalarında geniş bir ye edinmişti. Ali Meşe, dün gece 'yaşlılığa bağlı hastalık' sebebiyle yaşamını yitirdi.
NE OLMUŞTU?
Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde ikamet eden Ali Meşe’nin evinde, 17 Ocak 2018’de benzin dökerek sobayı yakmaya çalıştığı sırada yangın çıktı. Ali Meşe’nin eşi, engelli oğlu ve kedisiyle yaşadığı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ali Meşe'nin yangının ardından kucağındaki kedisiyle, yanan evin önünde çekilen fotoğrafı herkesi derinden etkilemişti.
YANGINDAN 4 AY SONRA EVİNE KAVUŞTU
Ali Meşe, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla yangından 4 ay sonra yeni evine kavuşmuştu.
TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
‘Ali Dede’ olarak hafızalara kazınan Ali Meşe, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle dün, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Meşe’nin cenazesinin Ordular köyünde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.