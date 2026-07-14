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Kaynak: Haber Merkezi

Komedyen Ali Congun, "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle "dini değerleri aşağılama" ve daha sonra dosyaya eklenen "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

Aynı zamanda avukat olan Congun, Göktaş'ın tutulduğu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda yaklaşık bir saat süren görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Congun, Göktaş'ın sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu ifade etti.

Congun, Göktaş'ın kendisine, tutuklanmasına gerekçe gösterilen stand-up gösterisini bugüne kadar binlerce kişinin izlediğini, buna rağmen gösteriye ilişkin herhangi bir şikayet ya da rahatsızlık bildirilmediğini söylediğini aktardı.

Görüşme sırasında kitap okuduğunu da dile getiren Deniz Göktaş ile dostane bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirten Congun, komedyenin cezaevindeki durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.