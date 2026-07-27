Kaynak: Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayın programında Türkiye'nin sosyo-ekonomik durumu ile toplumsal değerlerde yaşanan aşınmaya dikkat çekerek iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Ülkedeki geçim sıkıntısının yanı sıra manevi ve ahlaki değerlerde de ciddi bir erime yaşandığını vurgulayan Babacan, mevcut tablonun iktidarın vaatleriyle tamamen çeliştiğini ifade etti.

'İKTİDAR BİZ DİNDAR BİR NESİL YETİŞTİRECEĞİZ DEDİ ATEİZM, DEİZM ARTTI'

İktidardakilerin "Biz dindar bir nesil yetiştireceğiz" iddiasıyla yola çıktığını hatırlatan Babacan, gelinen noktada ateizm ve deizmin arttığını, sanal kumar ile sanal bahisin toplumda giderek yaygınlaştığını belirtti. Türkiye’deki gençlerin son 20 yıllık dönemde geleceğe dair en umutsuz tabloyla karşı karşıya bırakıldığını söyleyen DEVA Partisi lideri, ekonomik krizin bu olumsuz gidişatı daha da derinleştirdiğine dikkat çekti.

Babacan, "Bugün ülkeyi yönetenler 'Biz dindar bir nesil yetiştireceğiz' iddiasıyla kendilerini ortaya attılar.

Fakat sonuçlara baktığımızda Türkiye; ateizmin ve deizmin arttığı, sanal kumar ve bahisin gittikçe yaygınlaştığı, gençlerin gelecekten umudunu kaybettiği bir ülke oldu" dedi.

Ekonomik sıkıntıların insanları kısa yoldan kazanç elde etme arayışına sürüklediğini belirten Babacan, vatandaşların alnının teriyle ve helal kazançla bir noktaya gelemediği hissine kapıldığında sanal bahis ve kumara yöneldiğini dile getirdi. Bu durumun toplumda tam bir hastalık ve bağımlılık oluşturduğunu vurgulayan Babacan, ekonomik şartların insanları yasa dışı yollara teşvik eden ana etkenlerden biri haline geldiğini sözlerine ekledi.

'MANEVİ VE AHLAKİ DEĞERLERDE CİDDİ AŞINMA VAR'

Ülkedeki ekonomik krizin ve geçim sıkıntısının derinleştiğini belirten Babacan, bu durumun toplumsal yapı üzerindeki olumsuz etkilerini şu sözlerle ifade etti:

"Genel olarak geçim sıkıntısı önemli ama aynı zamanda bizim toplumumuzun çok önemli değerleri, özellikle hani ahlaki değerler, maneviyat... Bu değerlerde de zaman içerisinde ciddi bir aşınma olduğunu da görüyoruz."

'EKONOMİK KRİZ SANAL KUMARI TEŞVİK EDİYOR'

Ekonomik şartların zorlaşması ile yasa dışı bahis/kumar bağımlılığı arasındaki doğrudan ilişkiye değinen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik sorunlar bir bakıma sanal kumar ve sanal bahisi de teşvik ediyor. İnsanlar normal şartlarda alnının teriyle, helal kazançla bir noktaya gelemiyorum, olmuyor hissine kapıldığı zaman 'kısa yoldan nasıl zenginleşirim' yollarına gidiyorlar. Bu da tam bir hastalık ve bağımlılık oluşturuyor."