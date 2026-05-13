DEVA lideri Babacan, YENİYOL grup toplantısında konuştu. Babacan, Patrik Bartholomeos'un Atina'da yaptığı açıklamada Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılacağını söylemesine tepki gösterdi, Erdoğan'ı eleştirdi.

Ali Babacan'ın açıklamaları şöyle:

"Geçtiğimiz gün bir haber aldık. Heybeliada Ruhban Okulu yeniden açılıyormuş. Açıklayan kim? Patrik Bartholomeos. Açıklama nerede yapılıyor? Atina'da yapılıyor. Ya arkadaş, benim bildiğim kadarıyla Heybeliada Türkiye Cumhuriyeti topraklarında, bizim egemenlik alanımızda bir toprak parçası. Açıklamayı niye Patrik yapıyor? Açıklama niye Atina'da yapılıyor?

"EYLÜL AYINDA SÖZLER VERİLMİŞ"

Biz gerçi Erdoğan'ın son Washington ziyaretinde o Oval Ofis'te oturup da ansızın basının karşısına düştüğünde "Ne konuşacaktınız?" diye sorulduğunda Ruhban Okulu'nu konuşacağını ağızından kaçırdığını da duyduk hep beraber. Demek ki ta orada, ta geçen eylül ayında bu sözler verilmiş, bu iş bitmiş.

Doğrudur, yanlıştır bakın o meseleye girmiyorum. Ama eğer Türkiye Cumhuriyeti topraklarında böyle bir karar alınacaksa bunun açıklaması Atina'da yapılmaz. Bunun açıklamasını Patrik yapmaz. Bunun açıklamasını çıkar bu kararı alan, bu izni veren kişi yani ülkenin cumhurbaşkanı kendisi yapar. Bu kendinden mi açılacak?

İzin olmadan böyle bir şey yapılabilir mi? Yıllardır niye kapalı? Bugün niye açılıyor? Eğer yaptığınız iş doğruysa çıkın millete anlatın. Deyin ki yıllardır biz bu okula izin vermiyorduk, şimdi izin verdik. Sebebi de şudur şudur şudur deyin. Mesele terörsüz Türkiye ise Bahçeli ön planda, mesele Ruhban Okulu'ysa Bartholomeos ön planda. Hiç risk almayan ve sadece başarı varsa benim, ben yaptım. Sıkıntılı konu varsa gitsin başkaları uğraşsın, başkaları açıklasın diyen bir ülkeye bir şu anda yönetim var ülkenin başında. Gerçekten yazık arkadaşlar. Bu mesele egemenlik meselesidir. Egemenlik meselesinin sorumlusu da doğrudan ülkenin devlet başkanıdır. Başkalarına bırakılmaz bu. "