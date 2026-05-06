DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada ekonomi yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Babacan, devletin temel görevinin ekonomiyi yönetmek olduğunu vurgulayarak,

“Devletin görevi ekonomiyi yönetmektir. Zamları izlemek değildir. Bunlar sadece izliyor” dedi.

Pandemi ve küresel gelişmelerin gerekçe gösterilmesine karşı çıkan Babacan, Türkiye’deki yüksek enflasyonun yönetim hatalarından kaynaklandığını savundu.

“DÜNYADA YÜZDE 40, TÜRKİYE’DE YÜZDE 800 ENFLASYON”

Küresel gıda enflasyonu ile Türkiye’deki tabloyu karşılaştıran Babacan, çarpıcı rakamlar paylaştı:

“Pandemiden bu yana dünyadaki toplam gıda enflasyonu yüzde 40’larda. Türkiye’de ise kümülatif enflasyon yüzde 800’ü geçti.”

Babacan, bu farkın dış etkenlerle açıklanamayacağını belirterek,

“Bunlar bahane. Beceriksizliklerinin bahanesi” ifadelerini kullandı.

“ALIM GÜCÜ ERİYOR, VATANDAŞ FAKİRLEŞİYOR”

Konuşmasında vatandaşın yaşadığı ekonomik zorluklara da değinen Babacan,

“Alım gücü eriyor. Milletimiz her geçen gün daha fakirleşiyor” dedi.

Asgari ücrette ara zam yapılmamasını eleştiren Babacan, geçmiş yıllarda düşük enflasyon dönemlerinde bile ara zam uygulandığını hatırlattı:

“Bu çalışanın hakkını elinden almaktır. Bu kul hakkıdır, hak gaspıdır.”

“EKONOMİ POLİTİKASI: FAİZ ARTIR, VERGİ ARTIR, MAAŞI BASKILA”

Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Babacan, uygulanan yöntemi şu sözlerle özetledi:

“Faiz artırmak, vergi artırmak ve maaşları aşağıya doğru bastırmak. Başka yaptıkları hiçbir şey yok.”

“REEL SEKTÖR BATIYOR, İHRACAT DÜŞÜYOR”

Sanayi ve ihracat verilerine dikkat çeken Babacan, özellikle beyaz eşya sektöründeki gerilemeyi örnek gösterdi:

“2021’de 26 milyon adet olan beyaz eşya ihracatı 2025’te 20 milyona düştü. Bu yılın ilk üç ayında yüzde 23 daha düşüş var.”

Hazır giyim, elektronik ve beyaz eşya gibi sektörlerin Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirten Babacan, “Sektörler tek tek çöküyor” dedi.

“ELEŞTİREN İŞ İNSANINA BASKI VAR”

İş dünyasının yaşadığı sorunlara da değinen Babacan, eleştiri yapanların baskı gördüğünü savundu:

“İş insanları ‘önümüzü göremiyoruz’ diyor. Hemen soruşturma, hemen baskı… Böyle bir şey olmaz.”

“ZENGİN DAHA ZENGİN, FAKİR DAHA FAKİR”

Gelir dağılımındaki bozulmaya dikkat çeken Babacan, ultra zengin sayısındaki artışı gündeme getirdi:

“Serveti 30 milyon doların üzerinde olanların sayısı son 5 yılda yüzde 93 arttı.”

Bu artışın üretimden değil, faiz gelirlerinden kaynaklandığını savunan Babacan,

“Fakirden alıyor, zengine veriyor” ifadelerini kullandı.

DOĞURGANLIK UYARISI: “EKONOMİ DÜZELMEDEN ÇÖZÜM OLMAZ”

Nüfus ve doğurganlık konusuna da değinen Babacan, Türkiye’de doğurganlık oranının uzun süredir düşüşte olduğunu söyledi:

“2017’den bu yana doğurganlık hızı 2,1’in altında. En son 1,48’e kadar düştü.”

Ekonomik şartların bu düşüşte belirleyici olduğunu vurgulayan Babacan,

“İnsanlar geçinemiyor. Geleceğe güven olmayınca çocuk sahibi olmak istemiyor” dedi.

“GENÇLER KAHVE İÇEMİYOR, ÜÇ ÇOCUK ÇAĞRISI YAPILIYOR”

Gençlerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinen Babacan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Gençler bir kahve içmeye gidemiyor. Böyle bir ortamda ‘üç çocuk yapın’ demek gerçekçi değil. Önce ekonomiyi düzeltin.”

Babacan, ekonomik güven ortamı sağlanmadan sosyal politikaların başarılı olamayacağını belirterek, refah artışıyla birlikte doğum oranlarının da yükseleceğini ifade etti.