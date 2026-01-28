DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "3 dönem sonrası görevi bırakacağım" ve " bizde lider sultası olmayacak" sözlerinin yer aldığı videoların yayından kaldırıldığını söyledi.

“GÜÇ ZEHİRLENMESİ BİLİMSEL GERÇEK”

MK TV de katıldığı programda "güç zehirlenmesi" ne dikkat çeken Ali Babacan şunları söyledi:

"Güç zehirlenmesi diye bir bilimsel gerçek var. Yani ülkeyi yönetme gücünü çok uzun süre kullanırsanız, o zaman "biz, ülkem" olmaktan işler çıkıyor, "ben ve arkadaşlarıma" dönüyor. Bunu da yaşadık maalesef. AK Parti'nin kuruluşu dediniz, biz üç dönem kuralını onun için koyduk. Üç dönem kuralı milletvekilleri için, belediye başkanları için ve hepsinden önemlisi de genel başkan için geçerliydi.”

“ERDOĞAN’IN VİDEOLARINA ULAŞILAMIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o günkü konuşmalarına ulaşılamadığını dile getiren Babacan, “Sayın Erdoğan'ın o günkü yaptığı konuşmaları bugün YouTube'dan bile bulamıyorsunuz. Her yerden kaldırmışlar. Arıyorsunuz, bulamıyorsunuz, yani özel kayıtlarda yoksa. Ne diyordu? "Bu partide asla lider sultası olmayacak." diyordu. "Bakın, ben kendimi üç dönemle sınırladım." diyordu. Bulmanız çok zor şimdi, çok uğraşmanız lazım." dedi.