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Milyarlık fon vurgununa tepki gelmeye devam ediyor. DEVA lideri Ali Babacan, Semih Sakallı’nın YouTube kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya da değinen Babacan, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri “fon dolandırıcılığı” olarak nitelendirdi.

“HAZİNE’NİN KAYNAKLARINA DOKUNMAYIN”

Hükümete çağrıda bulunan Babacan, kamu kaynaklarının kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Babacan, “Sakın ha Hazine’nin kaynaklarına dokunmayın. Merkez Bankası’nın para basma makinelerine dokunmayın. Devletin milyonlarca insandan aldığı vergiyi, tüyü bitmemiş yetimin hakkını bu işlerde sakın ha kullanmayın” ifadelerini kullandı.

Devletin kefil olmadığı ve garanti vermediği bir konuda kamu kaynaklarının devreye sokulmasının ciddi risk oluşturacağını belirten Ali Babacan, “Parayı vururum, kazanırsam bana kalır; kaybedersem Hazine’nin sırtına” anlayışına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Babacan, bu durumun ekonomide “ahlaki riziko” olarak tanımlandığını belirterek, özel kazançların kişilere bırakılıp zararların kamuya yüklenmesine tepki gösterdi.

“TEK KURUŞUN HESABINI SORACAĞIZ”

Kamu kaynaklarının kullanılmasına ilişkin sürecin takipçisi olacaklarını belirten Babacan, “Devletin kefil olmadığı bir riskin bedeli vatandaşa ödetilmemeli. Bunun yakın takipçisi olacağız ve tek kuruşun da hesabını soracağız” dedi.

DEVA lideri ayrıca Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan kurulun yapısına ve çalışma biçimine de tepki gösterdi. Daha önce sermaye piyasaları, merkez bankacılığı, bankacılık ve hukuk alanlarında uzman isimlerin yer aldığı sürekli çalışan bir “görev gücü” kurulması gerektiğini söylediğini hatırlatan Babacan, mevcut yapının kriz yönetimi için yeterli olmadığını belirtti.

“ELİNİZİ KOLUNUZU KİM TUTTU?”

Sürecin öncesine de dikkat çeken Babacan, bazı yetkililerin daha önce manipülasyon konusunda uyarılarda bulunduğunu hatırlattı. Buna rağmen gerekli adımların neden atılmadığını sorgulayan Babacan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Babacan, “Özellikle öncesine döndüğümüzde, Hazine Maliye Bakanı ta Kasım 2025’te ‘Manipülasyonun farkındayız’ diyor. İktidar partisinin genel başkan yardımcısı diyor ki ‘Bizi uyarıyorlardı’ diyor. ‘Devlet görevini yapmamış’ diyor” ifadelerini kullandı.

Ardından yöneticilere yönelik sorularını sıralayan DEVA lideri Ali Babacan, şöyle konuştu:

“Elinizi kolunuzu kim bağladı? Kim sizi böyle felç etti? Yapılması gereken konularda, atılması gereken adımlarda niye kurumlar harekete geçemedi? O kurumların içindeki insanlar gözlerinin önünde bu kadar büyük bir dolandırıcılık varken, bu kadar iş büyüyene kadar niye harekete geçmediler?”

Babacan, “Elinizi kolunuzu kim tuttu?” sorusunun yanı sıra “Yoksa göz mü yumdunuz? Görevi mi ihmal ettiniz? Yoksa acaba ortak mıydınız bu işle?” ifadelerini de kullandı.

“BU KRİZ HAFTADA BİR TOPLANTIYLA YÖNETİLMEZ”

Babacan, sürecin yönetim biçimine ilişkin eleştirilerini de sürdürdü. Krizin yalnızca haftada bir gerçekleştirilecek toplantılarla yönetilemeyeceğini belirten Babacan, daha önce önerdiği uzmanlardan oluşan sürekli çalışan bir görev gücünün kurulması gerektiğini söyledi.

Babacan, sorumluların önce bir kenara ayrılması ve yeni bir ekibin kurulması gerektiğini belirterek, yaşanan gelişmelerle ilgili sorulara yanıt verilmesi gerektiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Fon krizi Türkiye’de 500 binin üzerinde kişinin parasını yatırdığı ve şu anda alamadığı fon krizi, bazı portföy yönetim şirketlerinin yatırımcıların art arda gelen para çekme taleplerini karşılamakta zorlanmasıyla başladı.

Likidite sorununun ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bazı fonların işlemlerini durdururken, süreç geniş kapsamlı bir soruşturmaya dönüştü.

Pusula Portföy fonlarından 28 Ağustos’tan sonra yaklaşık 132,7 milyar TL’lik çıkış talebi geldi. Pusula, 15 Eylül’de bazı fonlarında yatırımcılara yapılması gereken iade ödemelerinde temerrüde düştüğünü açıkladı. Ardından Tera Portföy’de de iki fonda benzer ödeme problemi ortaya çıktı. Bu durum da satış baskısını artırdı.

Fon soruşturmasında adı geçen ve Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'deki görevlerinden istifa etti. Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve eşinin tüm mal varlıkları için dondurma kararı verildi.