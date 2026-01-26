Geçinemeyen vatandaşlar 'erken seçim' istemeye devam ediyor. DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan, hükümetin emekliye zam ve kredi musluklarını açarak sahte bahar havasıyla erken seçime gidebileceğini söyledi .

MK TV "Yakın Plan" programında gazeteci Gizem Fidan'ın sorularını cevaplandıran DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geldiği 2018 yılından beri ekonominin kötü gittiğini söyleyerek, erken seçim olabileceğin sinyalini verdi. Babacan, "Sekiz yıldır kötü olan ekonomiyi, asgari ücrete zam, emekliye zam, biraz kredi musluklarını açalım deyip son altı ayda şöyle bir yalancı bir bahar rüzgarı estirip seçime gitmeyi tercih edebilirler" dedi. Babacan "Ama bu bir yalancı bahar olur. Bu bir saman alevi gibi parlar, geri söner." ifadelerini kullandı.

'CHP MUHALEFETİ AKP'Yİ ETKİLEMİYOR'

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, AKP'yi vicdanen en çok DEVA Partisi ve Yeni Yol Grubu'nun rahatsız ettiğini söyleyerek "CHP muhalefetinin AK Parti tabanıyla ilgili öyle fazla bir etkisi yok." dedi.

Bakanların "CHP, CHP'liğini yapıyor" deyip geçtiğini ifade eden Babacan "Ama bizim muhalefetimizin, AKP tabanına, hatta AKP içindeki vicdan sahibi insanlara çok büyük etkisi var. Onun için en çok bizden rahatsızlar." dedi.

Babacan açıklamasına şöyle devam etti:

"Onun için şu anda bu Yeni Yol Grubu üzerinde saldırılar çoğalıyor. Hemen herkesle uğraşıyorlar şu anda. Onun için en çok bizden rahatsızlar. Tayyip Bey'in siyaset tarzında hep bir karşı taraf olacak ya.

Bir elverişli düşman olacak ya, o açıdan CHP çok işine geliyor. Ondan fazla şikayet olduğunu da zannetmiyorum"

'ERDOĞAN'IN YANLIŞLARININ ÖZELEŞTİRİSİNİ YAPMASI GEREK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın yaptığı yanlışların özeleştirisini yapması gerektiğini kaydeden Ali Babacan,

Suriye'de yaşanan tablonun, dış politika açısından Türkiye'nin kazancı olduğunu söyleyen Babacan "Bunu inkar edemeyiz. Ama bir başka taraftaki hatayı, hukuksuzluğu, adaletsizliği, bu kadar yaygın fakirliği, yoksulluğu, Suriye başarısıyla örtemezsiniz yani. Biz diyoruz ki tamam Suriye'de iyi şeyler olsun, ama dönüp kendi memleketimizde, kendi milletimiz için, kendi vatandaşlarımız için de hukuk olsun, adalet olsun diyoruz. İnsanlar fakir olmasın, zengin olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.