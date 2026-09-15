Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu partisinin genel merkezinde kabul etti. Görüşmenin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, Abdullah Öcalan'a İmralı'da villa yapılacağı yönündeki iddialara değindi.

Babacan, konunun daha önce Adalet Bakanına sorulduğunu ve iddiaların reddedildiğini hatırlatarak, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamanın tartışmayı yeniden gündeme taşıdığını söyledi.

“ÖNCELİKLE BUNUN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI LAZIM”

Cezaevlerinden sorumlu kurumun Adalet Bakanlığı olduğunu belirten Babacan, ilgili bakanın iddiayı reddederken Bahçeli'nin böyle bir durumun varlığını teyit etmesinin devlet yönetimi açısından sorgulanması gerektiğini savundu.

Devlet yönetiminde atılacak adımların hukuki ve yasal bir zemine dayanması gerektiğini vurgulayan Babacan, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklığa kavuşturulmasını istedi.

“VARSA DA YASAL ZEMİNİ VE GEREKÇESİ AYDINLATILMALI”

Babacan, iktidar ortağından gelen açıklamayla Adalet Bakanlığının açıklaması arasında çelişki olduğunu savunarak şöyle konuştu:

“İktidar ortağı, ittifak ortağı ‘Böyle bir şey var’ diyor ama kendine bağlı çalışan Adalet Bakanı ‘Böyle bir şey yok’ diyor. Öncelikle bunun bir açıklığa kavuşturulması lazım. Yoksa açıklanması lazım. Varsa da yasal zemini, gerekçesi aydınlatılması lazım.”



Yürütülen sürecin toplumun geniş kesimlerini ilgilendirdiğini belirten Babacan, süreci yönetenlerin kamuoyunu bilgilendirme konusunda gerekli özeni göstermesi gerektiğini ifade etti.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI: “VAR MI, YOK MU?”

Toplumun konuya ilişkin ciddi hassasiyetleri bulunduğunu söyleyen Babacan, kimsenin toplumun “sinir uçlarıyla oynayan” açıklama ve tutumlar içerisinde olmaması gerektiğini belirtti.

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısını şu sözlerle tamamladı:

“Konu önce Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklığa kavuşturulmalıdır. Var mı, yok mu?”