DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Gazeteci Hasan Basri Akdemir’e gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP’nin son dönemdeki siyaset politikasını eleştiren Babacan, olası bir ittifak sorusuna da yanıt verdi.

CHP’nin Suriye konusundaki tutumunu eleştiren Babacan, CHP’den ayrılan belediye başkanları ile ilgili parti tarafından yapılan açıklamaları da “Rövanşizm” olarak nitelendirdi.

“CHP İLE YOLLARIMIZIN KESİŞME İHTİMALİ OLAMAZ”

Olası ittifak sorusuna Babacan, “CHP tarafında bir ittifak arayışı yok. Durum böyleyken bizim CHP ile yollarımızın kesişme ihtimali de olmaz. Öyle bir talep yok orada yani” sözlerini sarf etti.

“CHP’NİN GEÇMİŞİNİ KONUŞSAK O MASADA KAVGA ÇIKAR”

CHP’den ittifak talebi gelse bile partinin Türkiye vizyonu ile ilgili kafalarında soru işaretleri olduğunu belirten Babacan, “Velek ki talep olsa, şu anki yönetimin Türkiye vizyonu, nasıl bir Türkiye görmek istedikleri konusunda bizim kafamız çok net değil. Bazı söylemler, bazı ifadeler mesela Suriye politikası diyelim. Öyle şeyler ortaya çıkıyor ki öyle refleksler, ya diyoruz ki durun burada farklı bir şey var. Ya da belli kesimlerle, belli çevrelerle alakalı öyle ifadeler kullanılıyor ki, CHP’nin geçmişini konuşsak o masada kavga çıkar” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde DEVA Partisi, Ali Babacan liderliğinde CHP ile birlikte 6'lı masada yer almıştı. 6'lı masa, 12 Şubat 2022 tarihinde resmen kurulmuştu.

Masada, CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi yer alıyordu.