Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi sosyal medya hesapları üzerinden yazılı bir tebrik mesajı yayımladı.

Mesajında, partisinin gençliğe yönelik vizyonuna ve gelecek hedeflerine dikkat çeken Babacan, Türkiye genelindeki tüm gençlerin bayramını kutladı.

"İNSANCA GEÇİNEBİLDİĞİ BİR TÜRKİYE" VURGUSU

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, sosyal medya paylaşımında gençlerin hak ettiği yaşam standartlarına kavuşması gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerin özgürce yaşadığı, eşit temsil edildiği, insanca geçinebildiği bir Türkiye için yola çıktık. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Babacan, Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek olan genç nesillerin siyasi ve sosyal alanda eşit temsiliyet hakkına sahip olması ve ekonomik kaygılardan uzak, refah içinde bir hayat sürmesi adına yürüttükleri çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.