Ali Babacan, gazeteci Hasan Basri Akdemir’in YouTube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Merkez Bankası’nın açıkladığı ödemeler dengesi verilerine işaret eden Babacan, Türkiye’den 18 milyar dolar çıkış olduğunu belirtti. Bir önceki yıl 10 milyar dolar seviyesinde olan cari açığın 25 milyar dolara yükseldiğini hatırlatan Babacan, “Türkiye’ye gelen yatırımdan 18 milyar dolar daha fazlası yurt dışına yapılmış. Yerli sermaye başka ülkelerin kalkınmasına yönelmiş durumda” ifadelerini kullandı.

'REZERV ARTIŞI KALICI DEĞİL'

Babacan, döviz rezervlerindeki artışın büyük ölçüde vatandaşların dövizden Türk lirasına geçişi ve yüksek faiz nedeniyle gelen kısa vadeli sermaye girişlerinden kaynaklandığını öne sürdü.

Yüksek faiz nedeniyle Türkiye’ye gelen fonların doğrudan yatırım amacı taşımadığını savunan Babacan, bu paranın Türk lirası faizinden kazanç elde ettikten sonra yeniden dövize çevrilerek yurt dışına çıkarıldığını dile getirdi.

'DÖVİZ BAZINDA EN YÜKSEK GETİRİ'

Türkiye’nin döviz bazında en yüksek getiri sağlayan ülkelerden biri haline geldiğini söyleyen Babacan, “Yüz dolar getiren yatırımcı bir yıl içinde 115-120 dolar olarak geri götürebiliyor. Dünyada dolara bu kadar yüksek faiz veren başka ülke yok” dedi.

Babacan, yüksek faiz için gelen sermayenin kalıcı yatırım olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.